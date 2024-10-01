banner913
banner932
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
13 0
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
17 0
 
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
18 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
34 0
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
23 0
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
24 0
banner1032

Evkaf, Sağlık Hizmetlerine Sunduğu Katkılara Devam Ediyor

banner1020

banner1045
Evkaf, Sağlık Hizmetlerine Sunduğu Katkılara Devam Ediyor
banner971

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH) iş birliğinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümü ve Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla bir araya gelindi.

Etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Keyifli geçen anların ardından, Evkaf tarafından onkoloji bölümüne bağışlanan kütüphane dolabı ve kitaplar, kullanıma sunuldu.

Bu projeyle birlikte ülke genelinde okuma alışkanlığının arttırılması ve yaygınlaştırılması hedeflendi.

Evkaf ve TOGEH, yürüttükleri projelerle topluma daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ortak çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Etkinlikte konuşma yapan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, toplum için sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu alanda her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, topluma ve çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik anısına çocuklara kitap ve el işi hediyeleri de verildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.