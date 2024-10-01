Evkaf, Sağlık Hizmetlerine Sunduğu Katkılara Devam Ediyor



Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği (TOGEH) iş birliğinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümü ve Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla bir araya gelindi.



Etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Keyifli geçen anların ardından, Evkaf tarafından onkoloji bölümüne bağışlanan kütüphane dolabı ve kitaplar, kullanıma sunuldu.



Bu projeyle birlikte ülke genelinde okuma alışkanlığının arttırılması ve yaygınlaştırılması hedeflendi.



Evkaf ve TOGEH, yürüttükleri projelerle topluma daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, ortak çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.



Etkinlikte konuşma yapan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, toplum için sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu alanda her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.



Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ise sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekerek, topluma ve çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Etkinlik anısına çocuklara kitap ve el işi hediyeleri de verildi.