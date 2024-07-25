Evkaf İyilik Gönüllüleri’nden, Thalassemia hastalarına destek

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Thalassemia hastalarına destek olmak maksadıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde bulunan Thalassemia Merkezi’ni ziyaret etti.



Toplumu bilinçlendirmek maksadıyla hazırlanacak farkındalık videosunun çekimleri için merkezi ziyaret eden Evkaf İyilik Gönüllüleri, kan bağışında bulunarak kan bekleyen hastalara umut oldu.



Thalassemia hastalığı hakkında sağlık görevlilerinden bilgi alan İyilik Gönüllüleri, tüm sağlıklı vatandaşlarımızı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kan Bankası’na başvurarak düzenli kan bağışı yapmaya davet etti.



Ülkemizde yaklaşık 150 kişide görülen bu hastalık için düzenli yapılacak kan bağışları büyük önem arz etmektedir.