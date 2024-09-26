Evkaf ile Gazimağusa Belediyesi Arasındaki Dostluk İlişkisi Güçleniyor





Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve KKTC Sağlık Bakanı eşi Sibel Dinçyürek, İyilik Gönüllüleri koordinatörleri ile birlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Gazimağusa'nın kültürel mirasının değerinden bahsedilerek, ileride yapılacak iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Belediye binasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kapalı Maraş bölgesini ziyaret eden heyet, bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.



Topluma daha iyi bir hizmet verebilmek adına Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından kısa bir süre önce restorasyonu tamamlanan ve içerisinde mescit, kafe ve sergi salonlarının yer aldığı Bilal Ağa Kültür Merkezi de ziyaret edilerek yapılabilecek yeni projelerden bahsedildi.