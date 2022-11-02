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Evkaf, evi yıkılan aileye sahip çıktı

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Evkaf, evi yıkılan aileye sahip çıktı
Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bu sabah erken saatlerde Pençizade Sokakta bulunan evin yıkılması nedeniyle evsiz kalan ve birçok eşyası enkaz altında kalarak mağdur olan 4 çocuklu ailenin yardımına Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetişti.
Vakıflar’ın desteğiyle eşyalı bir eve taşınan ailenin giyecek ve yiyecek ihtiyaçları da karşılanıyor.
 
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