Evkaf, evi yıkılan aileye sahip çıktı

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bu sabah erken saatlerde Pençizade Sokakta bulunan evin yıkılması nedeniyle evsiz kalan ve birçok eşyası enkaz altında kalarak mağdur olan 4 çocuklu ailenin yardımına Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetişti.

Vakıflar’ın desteğiyle eşyalı bir eve taşınan ailenin giyecek ve yiyecek ihtiyaçları da karşılanıyor.

