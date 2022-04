Evkaf daha iyi bir Kıbrıs için çalışıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf’ın, her gün yaptığı iyiliklerle güçlendiğini ve Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için uğraştığını vurguladı

Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 66’ıncı ve Kıbrıs Vakıfların kuruluşunun 451’inci yıl dönümü bugün bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Bugün saat 09.00’da Vakıflar İdaresi binasında tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konulacak.

Vakıflar İdaresi binasında yer alacak Evkaf Biliyorum yarışması ödül töreni ise saat 15.00’te başlayacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) kuruluşunun 451. yılında ve yönetiminin İngilizlerden tekrar Türklere geçmesinin 66. yıl dönümünde yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. İngilizlerden 15 Nisan 1956’da epey zarar görmüş bir halde geri alınmasına rağmen Evkaf, her gün yaptığı iyiliklerle güçleniyor ve Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için uğraşıyor.

451. yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor.

Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

Dönemin gazetelerinden Halkın Sesi, Ahmed C. Gazioğlu tarafından 18 Nisan 1956’da kaleme alınan yazılardan birisinde şu satırlara yer vermişti: “Vakfedilen malların idaresini üzerine almış bulunan Kıbrıs Evkaf Dairesi, Türklerin adayı terk ettikleri 1878 yılından beri yabancı ellerde kalmıştır. Bunun sonucu olarak Vakıf mallarının idaresi, gayesine uygun olmayan şekillere sokulmuş; birçok vakıf mallarımız, baştakilerin ilgisizliği yüzünden harap olmuş, yabancılara geçmiş, ucuz fiyatlarla satılmış, bakımsız kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, adadaki Türk topluluğu, büyük bir servet olan Evkaf mallarından yıllarca faydalanamamıştır”.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) kuruluşunun 451. yılında ve yönetiminin İngilizlerden tekrar Türklere geçmesinin 66. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter şöyle konuştu:

“451 yıl önce bencilliği değil karşılıksız iyilik yapmayı seçen ve mallarını toplumun faydası için vakfeden nenelerimizi ve dedelerimizi rahmetle minnetle hatırlıyoruz. Dr. Fazıl Küçük önderliğinde yıllarca verilen mücadeleler sayesinde Evkaf tekrar Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılmıştır. İngiliz idaresinde oldukça zayıflatılan, amacından çıkarılan, malları zarar gören ve elden çıkan Evkaf, 15 Nisan 1956’ta adeta yeniden doğmuştur. İşte bu nedenle, kuruluş yılımız olan 1571 ile beraber bu tarihi de çok önemsiyor ve kutluyoruz”.

Prof. Dr. Benter, Evkaf’ın İngiliz idaresinde kaybettiği gücünü, toplum için yaptığı yardımlarla geri kazandığını söyledi.

Benter, “İyilik Gönüllüleri” ekibi ile Kıbrıs’ı daha iyi bir yer yapmak için çalışırken çocukların karşılıksız iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmesini amaçladıklarını da sözlerine ekledi.