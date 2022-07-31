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Evkaf, Akçay'daki tarihi Türk mezarlığını ortaya çıkardı

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Vakıflar’ın arşiv çalışmaları neticesinde Akçay’da 300 yıllık Tarihi Türk Mezarlığı'nın yerini tespit edildi, mezarlığa çevre duvarları örüldü

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Evkaf, Akçay'daki tarihi Türk mezarlığını ortaya çıkardı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi yürüttüğü arşiv çalışmaları neticesinde Akçay köyünde yaklaşık 300 yıllık Tarihi Türk Mezarlığı'nın yerini tespit edip mezarlığa çevre duvarlarını ördürüp bilgilendirici tabelaları da yerleştirdi. 1878 yılında Kıbrıs Adası İngiliz Sömürge Yönetimi'ne geçtiğinde Kıbrıs'ta 596 tane Türk Mezarlığı vardı. Yıllar içerisinde ortadan kaldırılan Türk Mezarlıklardan sadece bir tanesi olan Akçay Tarihi Türk Mezarlığı'nın yeniden düzenlenerek tarihe kazandırılması köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
1974 öncesinde de Akçay'da yaşayan Akçay'ın sakinlerinden olan Erol Çuvalcıoğlu verdiği bilgide; " Aslen Akçaylıyım. Çocukluğumdan beri büyüklerimiz burada eski Türk Mezarlığının olduğunu ve ortadan kaldırıldığını söylüyorlardı. Geçmişe bakıldığında burada çok eski atalarımızın kabirleri bulunuyordu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bu çalışmasından dolayı teşekkür ederim” dedi.
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