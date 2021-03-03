Evimize ekmek bile götüremiyoruz

Aylardır iş yapamayan ve hükümetten de bekledikleri desteği alamayan toplu taşımacılar, Lefkoşa’da araçlı eyleme gitti. Başbakanlık kapısına otobüslerinin anahtarlarını bırakan şoförler, dün geceyi de orada geçirdi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem düzenledi.“Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla eylem yapan birlik, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Küçük Kaymaklı’dan girdikleri Lefkoşa’da, korna sesleri ve marşlarla önce Cumhuriyet Meclisi’ne, oradan da Başbakanlık önüne gitti.Başbakanlığın önünde marş ve sloganlarla eyleme devam eden taşımacılar, “Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Araçlarımızı devretmeye geldik” diyerek Başbakanlık kapısına temsili bir “Araç Devretme Müracaat Formu” ve araçlarının anahtarlarını bıraktı.Birlikten bir heyet Başbakanlık’ta Ersan Saner’in Ankara’ya gidecek olması nedeniyle müsteşarla bir görüşme gerçekleştirdi.Birlik temsilcileri, toplantıda taleplerini yeniden ifade ettiklerini, herhangi bir dönüş almadıklarını açıkladı.Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, sorunlarına çözüm bulunana kadar Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını belirterek, 'gerekirse Başbakanlığı ateşe veririz' dedi.Menteş Aytaç, ‘bıçak kemiğe dayandı. Bizleri savunan anlayan bir hükümet yok. Burada kalacağız ve çözüm üretilene kadar bekleyeceğiz. Geceleyin üşümemek için ateş yakacağız. Ancak Başbakanlık bize olumlu bir cevapla dönmezse gerekirse Başbakanlığı da ateşe veririz’ diye konuştu.Aytaç, Mart 2020’den beri çalışmamalarından dolayı 2000 TL değerinde olan T-izni, muayene, seyrüsefer gibi vergilerden muaf tutulmalarını talep ettiklerini fakat bu taleplerinin yanıtsız kaldığını ileri sürdü.“Pandemi taşımacılığı”ndan da kendi üyelerinin değil, sektördeki diğer örgütün faydalandığını iddia eden Aytaç, hükümeti görevin dağıtımında adaletli olmaya çağırdı.“Bize vergi verin diyorlar. Nasıl vereceğiz? Çalışmadan mı? Evimize ekmek bile götüremiyoruz” diyen Aytaç, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürecekleri belirtti.KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Berksan Bekir Akandere de sözü alarak, taşımacılık sektörünün bugüne kadar devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ancak “kilit vurulan sektör” olarak kullanmadıkları yolun seyrüsefer vergisini veremeyecek durumda olduklarını söyledi.“Bu şekilde ileriki günlerde turizme hizmet edecek hiçbir aracın bulunamayacağını” ifade eden Akandere, “Sektöre hibe verebilecek bir desteğimiz yoktur diyorsunuz. Hibe veremiyorsanız bari cebimizdeki olmayan parayı istemeyin bu noktada bize destek verin” dedi.