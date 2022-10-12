Eve altı kurşun

Mağusa’da boş olarak bulunan bir eve 6 el ateş açıldı. Olaya yaralanma olmadı

Mağusa’da boş olarak bulunan, tadilat halindeki bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 6 el ateş açıldı.Olay 9 Ekim tarihinde meydana geldi.Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir eve, meçhul şahıs/lar tarafından ilk tespitlere göre tabanca ile altı el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, evin batı kısmında yer alan güneşlik odasının camları hasar gördü.Tadilatta olan ve dün sabah saat 11.30 sıralarında evine giden ev sahibi, odaların camlarının kırık olmasını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, bölgede detaylı incelemelerde bulundu.Hiçbir detayı atlamak istemeyen Olay Yeri İnceleme Uzmanları ile polis ekipleri, olay yerinde titiz bir inceleme yaptı.Bölgedeki kamera kayıtlarını mercek altına alan polisin, olayda kullanıldığı düşünülen şüpheli bir aracın üzerinde durduğu öğrenildi.