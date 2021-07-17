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Evde tedavi dönemi başlıyor

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Ülkede pozitif kişiler, pazartesi gününden itibaren el bilekliği ile karantina sürecini evinde geçirebilecek

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Evde tedavi dönemi başlıyor

 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ülkede Covid-19 pozitif kişilerin, pandemi hastanesinde görevli hekimin değerlendirmesi ve uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebileceklerini belirtti ve bu uygulamaya pazartesi gününden itibaren başlanılacağını kaydetti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan karar çerçevesinde, otele veya casinoya giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.
Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya  PCR testi istenmesinin zorunlu olacağı kaydedilen açıklamada, bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekleri ifade edildi.
Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabileceği kaydedilen açıklamada, canlı müzik yapacak müzisyenlerin her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecekleri belirtildi.
Bar ve clubların, dış mekanlarını ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürebilecekleri kaydedilen açıklamada, bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.
 
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