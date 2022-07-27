KTOEÖS: “Kalkınma Bankası’ndan yandaşlara dağıttığınız 750 milyon TL’yi neden geri almıyorsunuz? İhalesiz akaryakıt alımı için ödenen 80 milyon TL’nin hesabını kim verecek? Kaynak yoksa dış temsilcilikler için yıllık 96 milyon TL nasıl harcanıyor? Zengin bir devlet değilsek evde oturan müşavirlere 45 milyon TL nasıl ödeniyor?”



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaparak, hükümeti istifaya çağırdı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde düzenlenen eylem ve basın açıklamasının ardından sendika üyeleri Maliye Bakanlığına yürüdü.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, burada yaptığı konuşmada, alım gücünün giderek düştüğü ve hayatın zorlaştığı bugünlerde vatandaşın alım gücünü koruyamayan hükümeti istifaya çağırdı.

“Siz Teslim Oldunuz Biz olmayacağız” ve "Hırsız Var” yazılı pankartların taşındığı eylemde “Hükümet istifa” sloganları atıldı.

Ozan Elmalı, hayat pahalılığının alım gücünün korunmasıyla ilgili olduğunu dile getirerek, hükümetinin görevinin alım gücünü korumak olduğunu belirtti. Elmalı, hayat pahalılığı oranı yüzde 56.76 olarak açıklanırken, asgari ücretin bu oranın altında tutulduğunu söyledi.

“Hayat yaşanmaz hale geliyor” diyen Elmalı, asgari ücretlinin, “Göç Yasası"ndan işe girenler için hayatın daha da zor hale geldiğini belirtti.

Ozan Elmalı, yoksulluk sınırı altında olan alım gücünün daha da düştüğünü, halkın temel gıdalara ulaşamaz hale geldiğini ve hükümetin bunu görmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümetin tüm bunlara karşın hayat pahalılığını yüzde 15’in altında vermeyi hesapladığını dile getiren Elmalı, maaşlardan yapılmak istenen kesintiyi eleştirdi.

HÜKÜMETE BEŞ SORU

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, kaynak olmadığını söyleyen hükümete beş soru yöneltti:

“Kaynak yoksa, Kalkınma Bankası’ndan yandaşlara dağıttığınız 750 milyon TL’yi neden geri almıyorsunuz?

İhalesiz akaryakıt alımı için ödenen 80 milyon TL’nin hesabını kim verecek?

Kaynak yoksa dış temsilcilikler için yıllık 96 milyon TL nasıl harcanıyor? Zengin bir devlet değilsek evde oturan müşavirlere 45 milyon TL nasıl ödeniyor?

Ultra zenginlerden toplayamadığınız vergilerin bedelini neden halk ödüyor”

Elmalı, bu tedbirlerin alınmasıyla elde edilen kaynağın yaklaşık iki milyon TL’ye denk geleceğini söyleyerek, hükümete istifa çağrısında bulundu.

