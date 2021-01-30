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“Evde kalıp hayat kurtaralım”

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Immunoloji Uzmanı Özge Uluçkan, genel kapanma kararının alınmasıyla birlikte evde kendimizi izole etmenin zor olmadığına işaret ederek, “Evde kalıp hayat kurtaralım” dedi

“Evde kalıp hayat kurtaralım”
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İsviçre’de yaşayan Bilim İnsanı ve Immunoloji Uzmanı, Kıbrıslı Türk Özge Uluçkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC’de ‘genel kapanma’ kararının alınmasıyla beraber Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere işaret etti.
Uluçkan’ın paylaşımı şu şekilde:
“KKTC katastofik bir duruma doğru yolda gider. Çok geç değil, ama hemen yeterli önlemlerin alınması gerekir. Devletin doğru kararı vermesini beklerken, lütfen herkese çağrı yapıyorum. Bu bir bireysel sorumluluktur aslında. Maske, hijyen ve sosyal mesafe. Su anki durumu düşününce, herkesin evinde kalması, isini evinden yapması, restoran kafeye gitmemesi, aile, arkadaş ya da komsu ziyareti yapmaması gerekir. Daha fazla beklenirse, felaket bekler bizi. Lütfen sorumluluğumuzu alalım ve evde kalıp hayat kurtaralım. Bunun herkes için çok zor olduğunu biliyoruz ama size örnek vermek gerekirse ben İsviçre’de Mart ayından beri evde çalışırım, yazdan beridir hiçbir restoran ya da kafeye gitmedim (zaten kapalıdırlar), ve hiç kimsenin evini de ziyaret etmedim. Yapabiliriz! Zor ama yapabiliriz!”
 
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