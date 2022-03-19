Evde de koalisyon

2019’da UBP tarafından kamuda üst düzey yöneticiliğe atanan Mehmet Kutup’un ardından bu kez de eşi Huriye Kutup, önceki gün itibariyle DP tarafından kamuda üst düzey yöneticilik görevine atandı



Kuzey Kıbrıs’ın siyaset ve kamu alanında yaşanan şaşırtıcı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Ulusal Birlik Partisi tarafından 2019 yılında Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı görevine atanan ve o tarihten beridir görevde olan Mehmet Kutup’un eşi Huriye Kutup da UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Demokrat Parti tarafından üst düzey yöneticiliğe atandı.

Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan kararlarla; Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevine Huriye Kutup’un atandığı açıklandı.

Böylelikle sadece hükümette değil, Kutup ailesinin evinde de adeta UBP-DP koalisyonu kurulmuş oldu.

