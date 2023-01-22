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Evde bakım hizmetleri devam ediyor

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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, evde bakım hizmetlerinin yatağa bağımlı hastalar, çeşitli kronik hastalıklar yada ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara ev ortamında ulaşmak amacıyla başladığı hizmetlerin, sağlık merkezleri tarafından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından veriliyor

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Evde bakım hizmetleri devam ediyor
 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde “Sen gelemezsen biz geliriz” projesi kapsamında verilen evde bakım hizmetleri devam ediyor.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dairenin imkanları dahilinde devam eden evde bakım hizmetlerinin, memnun edici sonuçlara ulaştığı belirtildi.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, evde bakım hizmetlerinin yatağa bağımlı hastalar, çeşitli kronik hastalıklar yada ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara ev ortamında ulaşmak amacıyla başladığı hizmetlerin, sağlık merkezleri tarafından profesyonel bir sağlık ekibi tarafından veriliyor.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, genişletmeyi planladığı evde bakım hizmetlerinde, evde ziyaret edilen hastaların ihtiyaçları doğrultusunda doktor tarafından muayene edilip durum tespiti yapıldıktan sonra hemşireler tarafından ziyaret edilen hastanın ihtiyacı doğrultusunda kan şekeri, tansiyon ölçümü, yatağa bağımlı ise dekibitüs (Bası Yarası) olup olmadığına bakılıp, açılmadan önce gerekli önlemler alınması ve sağlık konusunda konusunda aileleri bilgilendiriyor.
Toplum sağlığını korumak ve hasta olmadan kişilerin sağlığını korumanın bakanlığın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri çok önemlidir. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak  verdiğimiz bu hizmet görevimiz olmakla birlikte, karşılığını anlamlı bakış ve güler yüz ile sonuçlanması motivasyon kaynağımızdır” denildi.
 
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