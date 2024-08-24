Ev ve arazi alanlar da riskte

Güney'de “Rum mallarını gasp ettikleri" iddiasıyla KKTC’de bulunan inşaat şirketleri ve sahiplerinin isimleri paylaşıldı. Hukuki adımların atılması halinde, ev ve arazi alanlar için de Güney'e geçmek büyük risk barındıracak

KKTC'de bulunan Rum malları Güney'de ana gündem maddesi haline geldi.İnşaat firmaları ve sahipleri, “Rum mallarını gasp ettikleri" iddiasıyla isim isim afişe edilerek, hukuki adım atılması çağrıları yapılıyor.“Çevre Hareketi” adlı oluşumun hazırladığı24 inşaat şirketi ve sahiplerinin isimleri yer alıyor.Afik Grup kurucusu Simon Mistrel, bir İsrail vatandaşı ve Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat, Rum malları ile ilgili şu ana kadar resmi işlem yapılan isimler olarak öne çıkıyor.Mistrel, Güney Kıbrıs'ta hala tutuklu bulunurken, İsrail vatandaşı teminata bağlanmıştı. İtalya'da tutuklanan Kürşat ise Güney'e getirilerek, mahkemeye çıkarılmış ve suçlamalardan beraat etmişti. Ardından KKTC'ye dönmüştü.Rum yönetimi yapılan çağrıya henüz bir yanıt vermedi. Ancak isimleri yayımlanan inşaat şirketleri yetkililerinin yanı sıra bu şirketlerden ev ve arazi alan kişilerin de olası bir soruşturma sürecine dahil edilmesi olası görünüyor.Değerlendirmeler, özellikle Güney'e geçen kişilerin açılacak bir soruşturma neticesinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacağı yönünde.