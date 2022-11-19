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Ev kiraları uçtu

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Ülkede Ekim 2017’de bin 151 TL olan ev kirası, 2022 yılında 3 bin 735’e uçtu

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Ev kiraları uçtu

KKTC’de ev kiraları kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ediyor. Kiralık piyasasında Türk Lirası cinsinden konut bulmak neredeyse mümkün değilken, İstatistik Kurumu “Tüketici Fiyat Endeksi (2015=100) madde sepeti, ağırlıklar ve ortalama fiyatlar” hesaplamasında Türk Lirası cinsinden verilere yer veriyor. İstatistik Kurumu’nun baz aldığı ortalama konut tipinde Ekim 2022 itibarıyla ev kirası 3 bin 735 TL düzeyinde görülüyor.
Ancak, bu miktar dahi ev kiralarının geçen yıla kıyasla en az %72 oranında arttığına işaret ediyor. Ekim 2021’de ev kiraları kurumun verilerinde 2 bin 173 TL olarak gösteriliyordu.
5 YILDA 4’E KATLANDI
Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim 2017-Ekim 2022 arasındaki 5 yıllık dönemde neredeyse 4 kat yükseldi.
Ekim 2017’de bin 151 (1,151) TL olan ortalama kira ücreti, Ekim 2022’de 3 bin 735’e çıktı. Söz konusu yükseliş %225 artışa işaret ediyor.
Kurum verileri ayrıca, göre ev kiralarının TL bazındaki artışının 2017’de %11.82 oranında; 2018’de %26.03 oranında; 2019’da %6.52 oranında; 2020’de %20.45 oranında; 2021’de de %31.86 oranında arttığını gösteriyor. 2022’de ise yılın onuncu ayı sonunda artış oranı %45.32’yi buldu.
 
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