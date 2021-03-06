Ev karantinasına uymayanlara ceza uygulanacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ev karantinası konusunda GSM operatörlerinintüm kontrolü yapacağını ve evin dışına çıkıldığı zaman haberlerinin olacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılama ile ilgili yeni bir program yaptıklarını belirterek, kimsenin panik yapmamasını istedi, “Aşı gelecek rahat olun” dedi.

Aşı programını tekrar dijital ortama taşıdıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, “Yeni bir program yaptık. Pazartesi - salı günü denemeye başlayacağız. Denemede eksik ve sıkıntıları görerek gerekli düzeltmeleri başlatacağız. Şeffaf ve herkesin soru sorduğu zaman cevap verebileceğimiz bir ortam yaratacağız” ifadelerini kullandı.

65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanmasının tamamlanmasıyla alt yaş gruplara geçileceğini söyleyen Üstel, şunları söyledi:

“60 yaş, 55 yaş, 50 yaş kronik hastalar ve sonra sıkıntılı olan sektörlere geçeceğiz. Elimize gelen aşıların programına göre gidiyoruz. Önümüzdeki hafta halkımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti yanımızda, halkımız rahat olsun. Aşı konusunda AB’de üçüncü sıradayız. Aşı gelecek rahat olun… Panik yapmasın hiç kimse…

Biz iyi bir noktadayız, program çerçevesinde ilerliyoruz. Kronik hasta ve 65 yaş üzeri önceliğimizdir. İkinci fazı tamamlayacağız, yaşa ve risk faktörüne göre sıraya koyacağız. “

Ev karantinası hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Üstel, “GSM operatörleri bir proje hazırladı, sundular. Bütün kontrolü yapacaklar… Yerel idareler ve polisler denetleyecek. Evin dışına çıktığı zaman bizim haberimiz olacak. Hukuk bürolarıyla yaptığımız protokollerde de 5 asgari ücret veya hapislik cezası yer alacak uymayanlara… Kronik hastalar ve çocuklu ailelerle denetimlerimizi yapacağız” dedi.



