Ev karantinası haftaya başlıyor

‘Elektronik Bileklikle Evde Karantina’ uygulaması önümüzdeki hafta başlayacak. Ev ortamında karantina uygulamasında elektronik bileklik kullanılacak



Covid-19 önlemleri kapsamında ‘Elektronik Bileklikle Evde Karantina’ uygulaması önümüzdeki hafta başlıyor. Ev ortamında karantina uygulamasında elektronik bileklik kullanılacak. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı’nda dün, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir arasında protokol imzalandı.

İmza töreni öncesi konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, uygulamanın sağlık acısından kontrolünü Sağlık Bakanlığı’nın yapacağını, Maliye Bakanlığı’nın ise mali açıdan gerekli desteği vereceğini belirtti.

“Covıd-19 ile mücadelede büyük giderler söz konusu. Elektronik bileklikle evde karantina uygulaması ekonomik anlamda ülkemizi rahatlatacak bir proje” diyen Maliye Bakanı Oğuz, uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte tasarruf sağlanacağını, elde edilecek bu tasarrufla sağlığın diğer alanlarına ve ülkenin diğer ihtiyaçlarına aktarılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise konuşmasında, ev karantinasının ülkeye büyük bir rahatlama getireceğine inanç belirtti. Bakan Üstel, ancak ev karantinasına girecek olanların da imzaladıkları taahhütlere uymaları gerektiğini kaydederek şunları söyledi: “Ev karantinasına gireceklerden beklentimiz, imzaladıkları taahhütler çerçevesinde, taahhütlere uymalarıdır. Bu taahhütlere uydukları takdirde ülke daha iyi bir noktaya gelecek diye düşünüyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise “Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi. Küçüközdemir, hükümet kanadının ise titiz, detaylı ve yeterli çalışmalarından sonra projenin son haline geldiğini kaydetti ve “Amacımız hem sağlık, hem de ekonomik açıdan memleketimize faydalı olmak. Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olmasıdır“ dedi.

