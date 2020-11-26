Ev için şiddete karşı yasa taslağı hazır

KAYAD tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu ve örgüt temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, KAYAD tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu.

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, ev içi şiddet yasasının enine boyuna incelenerek hazırlandığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da çalışmanın partiler tarafından da incelenmesinin çok önemli bir aşamanın kat edilmiş olması anlamı taşıdığını belirtti.

Kendilerine düşen görevin, böylesine detaylı bir şekilde hazırlanmış ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bu çalışmaya ellerinden gelen katkıyı koymak olduğuna değinen Uluçay, en yakın zamanda hükümetin kurulması ile birlikte Komite çalışmalarında taslağın yasalaşması için uğraş vereceklerini ifade etti.

Önümüzde ciddi anlamda bütçe sıkıntısı olduğunu ve bütçenin halen Meclis’e gelmediğini anımsatan Uluçay, taslağın komite aşamasında ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılıyla enine boyuna tartışılarak Genel Kurul’un gündemine geleceğine inanç belirtti.

