“Euro’ya geçmekte geç bile kaldık”

Yedek parçaların döviz olarak satıldığı ülkemizde TL’nin değerinin sürekli düşüşe uğraması oto tamircilerin gelir ve giderleri arasındaki farkı açtı. Oto Tamircileri Birliği de kendilerini koruyabilmek için işçilik ücretlerini Euro’ya çevirdi. Birlik Başkanı Kıranoğlu, “Geç bile kaldık” dedi



TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve girdi maliyetleri döviz üzerinden olan

Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu, “Birçok sektör döviz üzerinden çalışıyor, biz geç bile kaldık” dedi.

Erkut Kıranoğlu, TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle işçilik ücretlerini dövize endekslediklerini belirterek, yıllardır ev elektriği, inşaat sektörü gibi birçok sektörün döviz üzerine çalıştığını, kendilerinin geç bile kaldığını kaydetti.

Araç satışlarının ve yetkili servislerin yaptığı araç bakımlarının da döviz üzerinden olduğunu dile getiren Kıranoğlu, esnafın da neden döviz üzerinden çalışmayacağını sordu.

Kıranoğlu, işçilik ücretlerinde de bir standardın olması gerektiğini ifade etti.

TL’den Euro’ya geçilmesiyle birlikte herkesin alacağı ücreti bileceğini, paranın da döviz karşısında erimeyeceğini söyleyen Kıranoğlu, tüm yedek parçaların döviz üzerinden satıldığını ancak oto tamircilerin işçilik ücretlerinin TL’de kaldığını anımsattı.

“DÖVİZE GEÇMEMİZE RAĞMEN TÜRKİYE’DEN VE GÜNEY KIBRIS’TAN DAHA UCUZUZ”

Kıranoğlu, şu anki Euro fiyatlara rağmen Türkiye’deki işçilik ücretlerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs’tan gelen Rum müşterilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Kıranoğlu, şöyle devam etti:

“Kafaya göre fiyat verilmeyecek, herkes asılı fiyat listelerinde fiyatın ne kadar olacağını görecek. Aslında bu, Güney’den gelen insanlar için de bir güvendir. Güney Kıbrıs’ta 100 Euro’ya yapılan işçilik bizde hâlâ 45-50 Euro civarındadır, yani yarı yarıya. Otomotiv sektöründe oradan daha ucuzuz.”

İşçilik ücretlerinin Euro’ya endekslenmesiyle kalifiye eleman bulmada herhangi bir artış yaşanmayacağını savunan Kıranoğlu, ülkede yetişmiş kalifiye eleman bulunmadığını anlattı.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KİMSE ASGARİ ÜCRETLE İŞÇİ ÇALIŞTIRAMAZ”

Kıranoğlu, otomotiv sektöründe maaşların asgari ücret üzerinden verilmediğini ve asgarin 1,5-2 katı daha yüksek olduğunu belirterek, bugün devletin açıkladığı 15 bin 750 TL’lik maaşa kimsenin, yanında işçi çalıştıramayacağını vurguladı.

Kıranoğlu, otomotiv sektöründe bir ustanın aylık maaşının ortalama 20-25 bin TL olduğunu dile getirdi.

Kıranoğlu, şöyle dedi:

“Otomotiv sektörü zaten asgari ücretin üzerinde maaş verir. Dövize geçiş ödeyebilirliği sağlamak için yapıldı. Siz çalışanlarınıza yüksek maaş ödersiniz ama maaş, dövizdeki yükseliş nedeniyle değer kaybeder. Siz çarşamba günü maaşınızı aldığınızda perşembe günü hatta 1 saat sonra değer kaybediyor. Kendimizi korumak zorundayız, bu yüzden dövize geçtik.”

Kıranoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) trafo katkı payı olarak 500 sterlin aldığını hatırlatarak, KIB-TEK’in devlete ait olduğunu, devletin resmî parasının TL olduğunu ancak devlet kurumunun sterlin üzerinden para aldığını açıkladı.

Ülke ekonomimizin dövize endeksli olması, tüm kesimleri olumsuz etkilediği gibi, hesapları da alt üst etti. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle girdi maliyetleri yükseliyor, mal ve hizmet bedellerine yansıyan artış hayat pahalılığını da beraberinde getiriyor.TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve girdi maliyetleri döviz üzerinden olan Oto Tamirciler Birliği , önceki gün aldıkları bir kararla işçilik ücretlerini Euro’ya endeksledi.Oto Tamirciler Birliği Başkanı Erkut Kıranoğlu, “Birçok sektör döviz üzerinden çalışıyor, biz geç bile kaldık” dedi.Erkut Kıranoğlu, TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle işçilik ücretlerini dövize endekslediklerini belirterek, yıllardır ev elektriği, inşaat sektörü gibi birçok sektörün döviz üzerine çalıştığını, kendilerinin geç bile kaldığını kaydetti.Araç satışlarının ve yetkili servislerin yaptığı araç bakımlarının da döviz üzerinden olduğunu dile getiren Kıranoğlu, esnafın da neden döviz üzerinden çalışmayacağını sordu.Kıranoğlu, işçilik ücretlerinde de bir standardın olması gerektiğini ifade etti.TL’den Euro’ya geçilmesiyle birlikte herkesin alacağı ücreti bileceğini, paranın da döviz karşısında erimeyeceğini söyleyen Kıranoğlu, tüm yedek parçaların döviz üzerinden satıldığını ancak oto tamircilerin işçilik ücretlerinin TL’de kaldığını anımsattı.“DÖVİZE GEÇMEMİZE RAĞMEN TÜRKİYE’DEN VE GÜNEY KIBRIS’TAN DAHA UCUZUZ”Kıranoğlu, şu anki Euro fiyatlara rağmen Türkiye’deki işçilik ücretlerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.Güney Kıbrıs’tan gelen Rum müşterilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Kıranoğlu, şöyle devam etti:“Kafaya göre fiyat verilmeyecek, herkes asılı fiyat listelerinde fiyatın ne kadar olacağını görecek. Aslında bu, Güney’den gelen insanlar için de bir güvendir. Güney Kıbrıs’ta 100 Euro’ya yapılan işçilik bizde hâlâ 45-50 Euro civarındadır, yani yarı yarıya. Otomotiv sektöründe oradan daha ucuzuz.”İşçilik ücretlerinin Euro’ya endekslenmesiyle kalifiye eleman bulmada herhangi bir artış yaşanmayacağını savunan Kıranoğlu, ülkede yetişmiş kalifiye eleman bulunmadığını anlattı.“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KİMSE ASGARİ ÜCRETLE İŞÇİ ÇALIŞTIRAMAZ”Kıranoğlu, otomotiv sektöründe maaşların asgari ücret üzerinden verilmediğini ve asgarin 1,5-2 katı daha yüksek olduğunu belirterek, bugün devletin açıkladığı 15 bin 750 TL’lik maaşa kimsenin, yanında işçi çalıştıramayacağını vurguladı.Kıranoğlu, otomotiv sektöründe bir ustanın aylık maaşının ortalama 20-25 bin TL olduğunu dile getirdi.Kıranoğlu, şöyle dedi:“Otomotiv sektörü zaten asgari ücretin üzerinde maaş verir. Dövize geçiş ödeyebilirliği sağlamak için yapıldı. Siz çalışanlarınıza yüksek maaş ödersiniz ama maaş, dövizdeki yükseliş nedeniyle değer kaybeder. Siz çarşamba günü maaşınızı aldığınızda perşembe günü hatta 1 saat sonra değer kaybediyor. Kendimizi korumak zorundayız, bu yüzden dövize geçtik.”Kıranoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) trafo katkı payı olarak 500 sterlin aldığını hatırlatarak, KIB-TEK’in devlete ait olduğunu, devletin resmî parasının TL olduğunu ancak devlet kurumunun sterlin üzerinden para aldığını açıkladı.