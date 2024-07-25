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Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları için TV+'ta yayında

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Eurosport 4K, Paris 2024 Olimpiyatları için TV+'ta yayında
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Eurosport, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek isteyenler için Eurosport 4K olimpiyat kanalını, içerik platformu TV+ izleyicilerine sunacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, kanal, açılış ve kapanış törenleri dahil 200 saatten fazla canlı müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatların açılış töreninin gerçekleşeceği 26 Temmuz'da yayına girecek olan Eurosport 4K Olimpiyat kanalı, voleybol, atletizm, yüzme, judo, artistik jimnastik ve birçok farklı branştaki müsabakaları TV+ Premium kullanıcılarıyla buluşturacak. 24 saat yayın yapacak olan Eurosport 4K, müsabakaların olmadığı saatlerde ise tekrar yayınlarıyla izleyicilere olimpiyat ruhunu yaşatmaya devam edecek.

Olimpiyat oyunlarını 4K kalitesiyle, kesintisiz izlemek isteyen TV+ kullanıcıları, Eurosport 4K Olimpiyat kanalına Türkiye’den 20 numaralı kanaldan, KKTC'den ise 19 numaralı kanaldan ulaşabilecek.

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