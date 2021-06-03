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Etten, Liderimizin portresini yaptı

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Etten, Liderimizin portresini yaptı
Hamitköy'de kasaplık yapan Ruslan Cumayev, et ve yağları kullanarak Dr Fazıl Küçük'ün portresini yaptı.
Kasaplık mesleğini büyük bir aşk ve sevgiyle yaptığını söyleyen Ruslan Cumayev, mesleğinin bir sanat olduğunu da belirtti.

Büyük saygı duyduğunu belirttiği Liderimiz Dr Fazıl Küçük'e olan sevgi - saygısını da et ve yağ kullanarak portresini yaparak göstermek ıstediğini söyleyen Ruslan, 3,5 saat çalışarak bunu başardığını vurguladı.
Kendi isminin yazılı olduğu kasap aletleri dışında başka âlet kullanmayan Ruslan, et ve yağlardan yaptığı eserlerle biliniyor.
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