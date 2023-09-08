“Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanacak”

Türk Devletler Teşkilatı Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Bakanlar Toplantısı Bakü’de yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katıldı. Bakanları kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanacaktır” ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Bakanlar Toplantısı için Bakü'de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durumlar Yönetimi 2. Bakanlar Toplantısı’nda konuşma yaptı.

Oğuz yaptığı konuşmada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yanlısı olan Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği çatısı altında oluşturulan benzer insanı yardım mekanizmalarından haksız siyasi gerekçelerle KKTC’nin dışlandığını” belirtti.

Öte yandan Aralarında Dursun Oğuz’un da bulunduğu Türk Devletler Teşkilatı (TDT) üye devletlerinin içişleri bakanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının ülkesindeki etkinliklerde dalgalanması gerektiğini ve dalgalanacağını söyledi.

Aliyev, iki ay sonra TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını belirterek, bu toplantıda afet yönetimi konusunda yardımlaşmaya ilişkin anlaşmanın da imzalanmasının öngörüldüğünü, buna büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hem bölgede hem de dünyada afetlerin arttığına dikkati çeken Aliyev, Türkiye'deki depremleri ve Azerbaycan'ın da olduğu kardeş ülkelerin destek çabalarını anımsattı.

Aliyev, KKTC temsilcisinin de kabulde yer aldığını belirterek, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi özellikle selamlamak istiyorum. Bakan, burada gözlemci olarak ama aynı zamanda kendi ülkesinin bayrağıyla temsil ediliyor. Etkinliğimizde elbette KKTC bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır. Azerbaycan, tüm Türk dünyasında birleşen kardeşlerimizin her zaman yanında olmuştur ve son zirve toplantısında KKTC'nin TDT'ye 'gözlemci' olarak seçilmesi, son derece memnuniyet vericidir. Bu vesileyle tüm Türk kardeşlerimizi yürekten kutluyorum." diye konuştu.

