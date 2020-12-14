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Etkili sağanak yağış yarın da sürecek

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Etkili sağanak yağış yarın da sürecek

Kıbrıs’ın birçok bölgesinde bugün etkili olan sağanak yağış, yarın da devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, 15-21 Aralık tarihleri arasında, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Bölgenin, periyodun yarın ve Çarşamba günü alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile soğuk ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Yarın tam gün ve Çarşamba öğleye kadar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, Perşembe gününün parçalı az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Rapora göre Cuma günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu ve öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazar ve pazartesi günlerinin ise parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, raporun kapsadığı periyodun ilk günleri güney ve doğulu; diğer günlerde ise kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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