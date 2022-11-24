Bakan Amcaoğlu, Tarım Bakanlığı’nın şu anki et fiyatlarının normale döneceğini söylediğini, fiyatların normale dönmemesi halinde gerekli ithalat izinlerinin verileceğini kendilerine aktardığını söyledi





Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı Manşet+ programında et fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu, et ithalatı konusunun Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olduğunu ancak yetkili Kurumun Tarım Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, nitelikli et ithalatı için kısa bir süre izin verilmesi gerektiğinin Tarım Bakanlığı yetkililerine iletildiğini aktardı.

Bakan Amcaoğlu, Tarım Bakanlığı’nın şuanki et fiyatlarının normale döneceğini söylediğini, fiyatların normale dönmemesi halinde gerekli ithalat izinlerinin verileceğini kendilerine aktardığını söyledi.

Amcaoğlu şöyle devam etti:

"Dünyada gıdada önemli bir sıkıntı var. Vatandaşın sofrasına gidecek olan nitelikli etin ucuzlaması gündemimizde. Hal yasasını düzenlerken sadece yaş sebze ve meyveyi düşünmedik. Et ve et ürünleriyle de ilgili düzenlemeyi yaptık. Hal yasası geçerken o kurulması düşünülen hallerin içerisinde et ve et ürünlerinin de konuşlandırılması denetim altına alınacak. Temennimiz hal yasasının yılbaşının ilk haftalarında genel kuruldan geçirilmesi."

ELEKTRİK KONUSU

Öte yandan Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu ile Enerji Dairesi’nin en erken bir zamanda mutlaka tesis edilmesi gerektiğini belirterek, elektrik üretiminde dönüşümün şart olduğunu söyledi.

Elektrik üretimindeki sorunun sistemden kaynaklandığının altını çizen Amcaoğlu, “elektrik kurumuna hala konuyla ilgili olmayan, yetkin olmayan kişiler atanıyor. Bunu söylerken kurumda çalışanları tenzih ediyorum. Siyasetten bahsediyorum. Sistemden bahsediyorum. Bu sistemin içerisinde benim gibi siyasetçiler var ve ben diyorum ki yanlış yapıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu tesis edilirken, devletten sadece iki kişinin bulunması, geriye kalanların ise Mühendis Mimarlar Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Ticaret Odası gibi paydaşlardan oluşması gerektiğini belirterek, Kurul’un yasasının meclis komitesinde olduğunu ve çalışmaların bütçe sonrası süratle tamamlanacağını açıkladı. Oluşturulacak Enerji Dairesi’nin ilk görevinin Enerji Üst Kurulu’nun alacağı tavsiye niteliğindeki kararları uygulamak olacağını ifade eden Amcaoğlu, enerji konusunda ne yapılması gerektiğini Enerji Üst Kurulu’nun belirleyeceğini, Enerji Dairesi’nin de hayata geçireceğini söyledi.



