Etin tadını unutuyoruz

Kasaplar, ‘canlı hayvan fiyatlarının arttığı gerekçesiyle’ etin kilosuna 30 TL’lik zam yaptı. Son iki haftada reyonlardaki etin fiyatına yansıyan artış kademe kademe uygulandı.

150 TL civarında olan dana etinin kilosu 180 TL’ye çıktı. Bu rakamın 200 TL’yi aşacağı öngörüsü paylaşıldı.Et fiyatlarındaki artış, kasaplar tarafından “birçok dükkan kapanacak” şeklinde yorumlanırken, hayvan üreticileri, “Üretim azalıyor, kesecek hayvan bulamayacaklar” görüşündeEt fiyatlarının günden güne artması nedeniyle vatandaşlar artık et yiyemiyor. Kasap dükkânları adeta kuyumcu dükkânına döndü ve kasapların kapısından içeri kimse giremez oldu. Zaten kimseye satış yapamayan kasaplar yakında kepenk kapatmaya hazırlanıyor.Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşme gerçekleştireceklerini ve görüşmenin seyrine göre eylemlilik kararı alacaklarını açıkladı.“Zamlarla ilgili bir iyileştirme olmazsa, hayvan fiyatlarının artışına bir dur denilmezse ya da fiyatlarımız vatandaşın et alabileceği noktaya getiremezsek mezbahaları da eylemimize dâhil ederek kasaplar olarak dükkânlarımızı kapatıp satışımızı durduracağız” açıklamasında bulundu.Canlı hayvan fiyatlarının her hafta zamlandığını ve et fiyatlarının da doğru orantıda zamlandığını kaydeden Akbıçak, Ocak ayından bu yana yüzde 100’lük bir zam olduğunu ifade etti.“Artık et satamaz duruma geldik” diyen Akbıçak, “Biz fiyatların yükselmesini değil, fiyatların vatandaşların et alabileceği noktaya gelmesini, vatandaşların cebine hitap edebilecek rakamlarla satış yapmak istiyoruz” dedi.Satışların düşmesi nedeniyle giderlerini karşılayamayacak noktaya geldiklerini belirten Halil Akbıçak, “Elektrik faturalamızı, personelimizi, kiralarımızı ödeyemeyecek noktaya geldik” şeklinde konuştu.Vatandaşların eti zaruri bir ihtiyaç görmekten çoktan uzaklaştığını ve et tüketiminin lüks haline geldiğini ifade eden Akbıçak, “Tarım Bakanı ile görüştükten sonra eğer bir çözüm bulamazsak mezbahalar da dâhil olmak üzere kapatma kararı alabiliriz” dedi. Güney Kıbrıs’ta TL ile Euro arasındaki farka rağmen et fiyatlarının yüzde 30 oranında daha ucuz olduğunu ve Güney Kıbrıs’a gidebilen kişilerin et ihtiyacını oradan karşıladığını söyleyen Akbıçak, et fiyatları yükseldikçe kaçakçılığın da arttığını ve sağlıksız koşullarda gelen kaynağı belirsiz etlerin piyasaya girdiğini de sözlerine eklediHalil Akbıçak