“Etik olarak, siyasi olarak doğru değil”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, kurultayda aday olduğunu açıkladı, kabine değişikliğine gitmenin de doğru bulmadığını anlattı



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, UBP kurultayında aday olmaya karar verdiğini açıkladı. Töre, "Haziran ayında kurultay yapılması gerekir. Başbakan bu konuda söz vermiştir. Umarım sözünden dönmez" diye ekledi.

Töre, adaylıktan vazgeçmesinin ise söz konusu olmayacağına da vurgu yaptı.

Ali Pilli’nin görevden alınmasını yorumlayan Zorlu Töre, kabine değişikliğine gitmenin etik olarak, siyasi olarak doğru bulmadığını anlattı.

UBP’nin kendi tüzüğü ve siyasal partiler yasasına göre 2021 yılının en geç Ekim ayında kurultay yapma mecburiyetinde olduğunu ifade eden Töre, erken seçim olacağı için kurultayın mayıs veya haziran ayında yapılma gerekliliğinin ortaya çıktığını belirtti. Yasal zeminin kurultayı Mart ayında yapmaya elvermediğini kaydetti.

