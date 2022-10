Ete zammı kim yaptı?

Dana etinin kilosuna 20 TL zam geldi. Etin kilosu 200 TL’yi buldu. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, “Hayvancı birkaç TL zam yaparken kasaplar zammı fırsat bilip daha fazla zam yaptı” açıklamasında bulundu. Kasaplar ise hayvancıların, hayvanlarını zamlı fiyattan sattığı için etin fiyatının yükseldiğini ifade etti

Geçtiğimiz günlerde dana etinin kilosuna gelen 20 TL’lik zam ile dana az yağlı kıymanın kilosu 180 TL’den 200 TL’ye çıktı. Kimi kasaplarda 180 TL’den başlayan dana kıymanın kilosu kimisinde 200 TL taban fiyat buldu.Kasaplar, ‘kilo ile değil, gramla’ satış yaptıklarını ifade ederken, marketlerde rakamlar 200 TL’nin de üzerine çıktı, market kasapları çözümü ‘kampanyalarda’ buldu.Bazı market kasapları, bir aydır fiyatları yükseltmediğini, bunun yanında çeşitli ürünlerde kampanyalar yaparak satışları arttırabildiğini belirtti.Kampanyalı ürünlere talebin fazla olduğunu söyleyen market kasapları, vatandaşın alım gücünün çok düştüğünü ifade ediyor.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, et fiyatlarına yapılan zamları değerlendirdi.Naimoğulları, ete zammı hayvancıların yapmadığını, zammı kasapların yaptığını vurguladı.Fiyatlardaki artışın Avrupa Birliği standartlarına göre yapılması gerektiğine dikkat çeken Naimoğulları, büyük başta bire aldığınızı iki buçuk katına, küçük başta ise 2.2 katının üzerinde satamazsınız” dedi.Canlı hayvana yapılan zamlar hakkında açıklama yapan Naimoğulları, “Canlı inek, düve ve tosun fiyatlarına gelen artış 2 ila 3 TL arasında oldu. Arpanın kilosu beş buçuk TL iken yedi buçuk TL oldu. Yeme %45 oranında zam geldi. Bunun üzerine hayvancı da dananın kilosunu 55 TL’den 58-60 TL civarına çekti. İneğin fiyatı ise 43 TL iken 44 TL oldu. Düvenin fiyatı da 48 TL’den 50 TL'ye yükseildi” dedi.Naimoğluları, “Aldığım duyumlara göre kıyma fiyatlarına 30-40 TL zam geldi. Böyle bir şey olamaz. Canlı hayvanların fiyatına çok cüzi bir artış geldi. Fiyatlar konusunda denetim yapılması gerekiyor. Ülkede Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Daire, Rekabet Kurulu, Tarım Bakanlığı ve Veteriner Dairesi var… Denetim Kurumları denetimleri yapmazsa halk mı denetimleri yapacak?” diye konuştu.Kıymanın kilosunun büyük kasaplarda 145-150 TL’ye satışa sunulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Marketler kıymanın fiyatını 200-250 TL aralığında satıyor. Bu nasıl bir düzen? Ülkede denetim olması gerekirken kimse denetim yapmıyor. İsteyen istediği fiyattan satış yapıyor” dedi.Hayvancının üretim yapmakta zorlanıyorken denetimi de yapamayacağına işaret eden Naimoğulları, “Akaryakıta bir hafta içerisinde 4 TL zam yapıldı. Arpa fiyatı %45 olurken yem fiyatı ise %30 zamlandı, ham madde fiyatları zamlandı. Tüm bu zamlara karşı hayvancının birkaç TL zammına karşı kasapların fırsat bilip ete 30-40 TL yansıtmaması gerekiyor. Yazık, günahtır…” ifadelerini kullandı.Ete zam olduğu zaman sürekli hayvancıların suçlandığını anlatan Naimoğulları, ete kasapların zam yaptığını vurguladı. Naimoğulları, “Marketlerde et satışının yasaklanması gerekiyor. Çünkü marketler eti kasaptan alıyor. Kasap markete %30 zam ile satış yapıyor. Markette satışını yaparken %30 üzerine koyuyor. Bu nasıl bir soygundur. Artık fiyatlar ve satış konusunda yasal düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Marketlerde et satışının yasaklanması gerekir. Bugün ülkedeki pahalılığı yaratan süpermarketlerdir. Bazı kasaplarda kıymanın fiyatı 145 TL iken marketlerde ise 220 TL’dir. Fiyatlardaki farklılıkların sebebi denetimsizliktir” dedi.Kasapların bire aldıkları dana fiyatını 2 buçuğun üzerinde satamayacağını söyleyen Naimoğulları, “Yani siz 60’a alıyorsanız bunun fiyatı maksimum 150 olması gerekir. Avrupa standartlarına göre 1’e aldığınızı iki buçuk katı büyük başta, küçük başta ise 2.2 katının üzerinde satamazsınız. O yüzden burada dört katına satan var, üç buçuk kartına satan var… Ülkedeki denetimsizlik yüzünden herkes isteği gibi fiyat oluşturuyor” diye konuştu.Naimoğluları'nın iddiası üzerine ulaştığımız kasap Ahmet Akbıçak, hayvancıların, hayvanlarını zamlı fiyattan sattığı için etin fiyatının yükseldiğini kaydetti. Akbıçak hayvancının bir anda 10 TL zam yaptığını savundu.