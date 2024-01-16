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Ete yaklaşılmaz oldu

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Yeni asgari ücret henüz vatandaşın cebine geçmeden zamlar yapılmaya başladı. Kasaplarda kuzu butun kilosu 600 TL’ye kuzu pirzolanın kilosu 650 TL’ye kuzu şişin kilosu ise 750 TL’ye çıktı

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Ete yaklaşılmaz oldu
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Canlı kuzu eti 30 TL zamlandı. Buna göre kilosu 170 TL’den satılan canlı kuzu, 200 TL’den satılmaya başlandı.
Kasaplarda kuzu butun kilosu 600 TL, kuzu pirzolanın kilosu 650 TL, kuzu şişin kilosu ise 750 TL’den satılmaya başlandı.  Marketlerin kasap reyonlarının bu fiyatların üzerine kar marjlarını da ekledikleri düşünüldüğünde et fiyatları marketlerde çok daha astronomik rakamlara ulaşacak.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, üreticinin aylardır canlı kuzusunu neredeyse ‘bedava’ sattığını belirterek, girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı canlı kuzuya zam yapıldığını kaydetti. 
‘İğneden ipliğe zam geldi” diyen Naimoğluları, “şu an canlı kuzu kilosu 200 TL’den satılıyor, kasaplarda satış fiyatı ise 460-470 TL olmalı ancak bir bakıyorsunuz 600-700 TL’ye satılıyor’ diye konuştu. 
Etin fiyatının normal olduğunu bu fiyatları yükseltenin ‘marketler’ olduğuna vurgu yapan Naimoğluları, marketlerin et satmaması gerektiğini kaydetti. 
‘Denetim’ vurgusu da yapan Naimoğluları, vatandaşlara eti kasaptan alma çağrısında bulundu. 
 
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