“Et ucuzladı” denildi, zam geldi

Başbakan Üstel’in “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” şeklindeki açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığı öğrenildi





Başbakan Ünal Üstel, önceki gün “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” şeklinde açıklama yaptı ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığı öğrenildi.

Kasaplar, 80 TL taban fiyat olan tosunun kilosuna 10 TL civarında zam geldiğini açıkladı.

“Ucuzlama açıklamaları havada kaldı, kimsenin fiyat düşürdüğü yok” diyen kasaplar, hem üretici, hem tüketici hem de kendilerinin zorda olduğuna vurgu yaptı.

Kasap Cengiz Topal “Canlı hayvan fiyatı, indirim açıklamasının ardından daha da pahalı oldu. 10 TL zam geldi, tosunun kilosu 80 TL açıklanmıştı, 90 TL’ye satılır olmuş. Halkın alım gücü çok düştü, bu fiyatlara ürün satılmaz. İşler çok kötü. Her gün döviz kuru gibi fiyat etiketi değiştiriyoruz, çok kötü.” dedi.





Bazı ürün fiyatlarının dünkü kasap fiyatları şöyle:

Az yağlı dana kıyma: 250 TL

Yağsız dana kıyma: 300 TL

Dana kuşbaşı: 300 TL

Kuzu şiş: 300 TL

Dana bonfile: 400 TL.



