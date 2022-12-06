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“Et ucuzladı” denildi, zam geldi

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Başbakan Üstel’in “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” şeklindeki açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığı öğrenildi

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“Et ucuzladı” denildi, zam geldi

 
Başbakan Ünal Üstel, önceki gün “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” şeklinde açıklama yaptı ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığı öğrenildi.
Kasaplar, 80 TL taban fiyat olan tosunun kilosuna 10 TL civarında zam geldiğini açıkladı.
“Ucuzlama açıklamaları havada kaldı, kimsenin fiyat düşürdüğü yok” diyen kasaplar, hem üretici, hem tüketici hem de kendilerinin zorda olduğuna vurgu yaptı.
Kasap Cengiz Topal Canlı hayvan fiyatı, indirim açıklamasının ardından daha da pahalı oldu. 10 TL zam geldi, tosunun kilosu 80 TL açıklanmıştı, 90 TL’ye satılır olmuş. Halkın alım gücü çok düştü, bu fiyatlara ürün satılmaz. İşler çok kötü. Her gün döviz kuru gibi fiyat etiketi değiştiriyoruz, çok kötü.”  dedi.
 
 
Bazı ürün fiyatlarının dünkü kasap fiyatları şöyle:
Az yağlı dana kıyma: 250 TL
Yağsız dana kıyma: 300 TL
Dana kuşbaşı: 300 TL
Kuzu şiş: 300 TL
Dana bonfile: 400 TL.
 
 
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