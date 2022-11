“Et fiyatları yine yükselecek”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve et fiyatlarının yine yükseleceğini vurguladı



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ‘ithal et’ tartışmalarının yaşandığı günlerde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplantı yaptıklarını ve ülkede et ihtiyacı varsa ithal ete karşı olmadıklarını ifade etti.

Naimoğulları, “Ülkede 6 ay yetecek kadar canlı hayvan vardır.” dedi.

Naimoğulları, kasaplarda 180-220 TL olan et fiyatlarının marketlerde 350 TL’ye kadar yükseldiğini ifade ederek, marketlerde et satışının yasaklanması gerektiğine vurgu yaptı.

İlgililerin marketleri denetlemesi konusunda uyarılarda bulunduklarının altını çizen Naimoğulları, “Serbest piyasayı denetleyemeyiz.” cevabını aldıklarını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna ve desteklenmediklerine işaret eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini, bu maliyetlerle üretimin durma noktasına geldiğini ifade etti.

“Bu ülkede, aylarca bedava kuzu satıyorduk. Hayvancı artık peşin para istiyor. Parası olan hayvanı alacak.” diyen Naimoğulları, yetkililerin halka ‘şirin’ görünmekten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Et fiyatlarının yine yükseleceğine vurgu yapan Naimoğulları, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve desteklenmediklerini yineledi.