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Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
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Et fiyatına gavcar mantarı

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Gavcar mantarının fiyatı, et fiyatıyla yarışıyor. Mağusa’da Perşembe Pazarı’nda gavcar mantarı kilosu 100 liradan alıcı buluyor

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Et fiyatına gavcar mantarı

Ülkemizin sevilen tatlarından ve kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi gavcar mantarı pazar tezgahlarında yerini aldı.
Sevilen lezzet gavcar mantarı, pazarda kilosu 100 liradan alıcı buldu. Satışa sunulan mantarların boyutu ise görenlerde şaşkınlık yarattı.
Mantar tutkunu vatandaşlar hafta sonlarında özellikle ormanlık bölgelerde yetişen gavcar mantarını toplamak için arazilere akın ederken, vakit bulmayanlar ve mantar cinsinden anlamayıp zehirli olmasından endişe duyanlar ise pazar tezgahlarında satışa sunulan gavcar mantarına büyük ilgi gösterdi.
 
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