Et borsası!

Ete gelen fahiş zamlar vatandaşın alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Marketlerde ve kasaplarda ayrı fiyatta satılan etler tepkilere neden olurken, üreticinin isyanı her geçen gün daha da büyüyor.
Yalnızca market ve kasaplarda değil, köy marketleri ve şehir marketlerinde de fiyat farklılıkları yaşanıyor. Köyde kuzu şişin fiyatı 600 TL olurken şehirde kuzu şişin fiyatı 770 TL’yi geçiyor. Et şişin fiyatı şehirde 800 TL olurken, kuzu pirzola 770 TL’den satışa sunuluyor.
İŞTE KASAP FİYATLARI:
Lefkoşa’da bulunan Kermeoğlu Kasap’ta ise fiyatlar şu şekilde;
Kuzu körpe: 550 TL
Yarım Körpe: 500 TL
Oğlak körpe: 550 TL
Tosun kıyma: 600 TL
Tosun kuşbaşı: 650 TL
Tosun biftek: 650 TL
Tosun bonfile: 800 TL
İŞLER DURMA NOKTASINDA
Kermeoğlu Kasap sahibi Mehmet Kermeoğlu, yaşanan pahalılıktan şikayet etti. İşlerin durma noktasına geldiğini, vatandaşın et alacak durumda olmadığını belirten Kermeoğlu, yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini vurguladı.
MARKETTEN DEĞİL KASAPTAN
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 160-170 TL olan canlı kuzu fiyatının yılbaşında 200 TL’ye yükseldiğini ifade ederek 200 TL olan canlı kuzunun reyonlardaki yansımasının en fazla 470 TL civarında olması gerektiğinin altını çizmiş, market kasaplarının kuzu etini 550-600 TL’ye satmak için ‘oyunlar oynandığını dile getirmişti. Hayvan üreticileri ise etin marketlerden değil kasaplardan alınması çağrısında bulunmuştu.
KUYRUK YAĞI KARABORSASI
Öte yandan, ülkede sadece küçük baş, büyük baş hayvan eti değil, kuyruk yağı da oldukça aranır bir ürün oldu. Geçmiş yıllarda kasapların şişlik et alanın çantasına bedavadan attığı kuyruk yağı şu anda ülkede neredeyse karaborsaya düştü. Kasaplar ve marketler kuyruk yağını astronomik fiyatlarla satıyor.
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