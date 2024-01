Et borsası!

Ette kasap başka fiyat, market başka fiyat derken, şimdi de şehir ve köy farkı meydana çıktı. Köyde kuzu şişin fiyatı 600 TL olurken şehirde kuzu şişin fiyatı 770 TL’yi geçiyor

Ete gelen fahiş zamlar vatandaşın alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Marketlerde ve kasaplarda ayrı fiyatta satılan etler tepkilere neden olurken, üreticinin isyanı her geçen gün daha da büyüyor.

Yalnızca market ve kasaplarda değil, köy marketleri ve şehir marketlerinde de fiyat farklılıkları yaşanıyor. Köyde kuzu şişin fiyatı 600 TL olurken şehirde kuzu şişin fiyatı 770 TL’yi geçiyor. Et şişin fiyatı şehirde 800 TL olurken, kuzu pirzola 770 TL’den satışa sunuluyor.

İŞTE KASAP FİYATLARI:

Lefkoşa’da bulunan Kermeoğlu Kasap’ta ise fiyatlar şu şekilde;

Kuzu körpe: 550 TL

Yarım Körpe: 500 TL

Oğlak körpe: 550 TL

Tosun kıyma: 600 TL

Tosun kuşbaşı: 650 TL

Tosun biftek: 650 TL

Tosun bonfile: 800 TL

İŞLER DURMA NOKTASINDA

Kermeoğlu Kasap sahibi Mehmet Kermeoğlu, yaşanan pahalılıktan şikayet etti. İşlerin durma noktasına geldiğini, vatandaşın et alacak durumda olmadığını belirten Kermeoğlu, yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini vurguladı.

MARKETTEN DEĞİL KASAPTAN

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 160-170 TL olan canlı kuzu fiyatının yılbaşında 200 TL’ye yükseldiğini ifade ederek 200 TL olan canlı kuzunun reyonlardaki yansımasının en fazla 470 TL civarında olması gerektiğinin altını çizmiş, market kasaplarının kuzu etini 550-600 TL’ye satmak için ‘oyunlar oynandığını dile getirmişti. Hayvan üreticileri ise etin marketlerden değil kasaplardan alınması çağrısında bulunmuştu.

KUYRUK YAĞI KARABORSASI

Öte yandan, ülkede sadece küçük baş, büyük baş hayvan eti değil, kuyruk yağı da oldukça aranır bir ürün oldu. Geçmiş yıllarda kasapların şişlik et alanın çantasına bedavadan attığı kuyruk yağı şu anda ülkede neredeyse karaborsaya düştü. Kasaplar ve marketler kuyruk yağını astronomik fiyatlarla satıyor.