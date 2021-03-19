Esnaftan iflas uyarısı

Esnaf Zanaatkarlar Odası uyardı: “Kapanan işletmelerin ardından açılanlar yüzde beş bile değil. Açık olanların bir yıllık gelir kaybı yüzde 90. Devlet ekonomik bir plan açıklamazsa ortada açık işletme kalmayacak”





Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı (KTEZO) Mahmut Kanber, pandemi döneminde 5 bin işletmenin kapandığını, 50 bin kişinin ise işsiz kaldığını kaydetti. Kanber, “devlet ekonomik bir plan açıklamazsa ortada açık işletme kalmayacak” uyarısında bulundu.

Ekonomik yaşamın varlığını sürdürebilme noktasında hükümet tarafından projeler ve kaynak yaratılması gerektiğine dikkat çeken Kanber, “Bizim öngörümüz; ekonominin bıraktığımız yere dönmesi ve 5 bin işletmenin tekrar hayata geçebilme noktası çok yakın bir zamanda mümkün değil. Bununla ilgili projeleri de yok. Geri dönüş çok zor. Nitelik anlamında da ayakta tutmak çok önemli turizmde çalışan o kadar insan kayboldu, Buraya geri gelecekler mi?” diye sordu.

“Öncelikli hedefimiz bu işletmelerin hayatta kalabilmesi için ekonomik destekler, bununla ilgili de ortada bir gelişme yok. Açık olan ben çok iyi kazanıyorum diyenin bile bir yıllık gelir kaybı yüzde 90’dır” ifadelerini kullanan Kanber, “Açık olanlara ayakta kalabilmesi için borç değil hükümetin destek bulması gerekiyor. Ayakta kalmanın birkaç yollarından biri kira desteği, çalışanlarına desteği ve devletin bu süreçte bize destek olması gerekiyor. Aksi halde ülkede işletme kalmayacak” diye konuştu.

Hükümetin esnafa destek vermemesi taktirinde beş yıl geriye gidileceğini aktaran Kanber, “Soyut değil, somut hissedilebilecek müdahaleleri bekliyoruz. Sektöre hükümet dokunmazsa vergi alacak esnaf bulamayacak” dedi.

Kanber, “Bir daha ekonomi ayağa kalkar mı diye sorarsanız çok zor. Kapanan işletmelerin ardından açılanlar yüzde beş bile değil. Destek olmazsa hiçbir durum ekonomiyi ayakta tutamayacak” şeklinde konuştu ve akışına bırakarak normale dönemeyeceğimizi söyledi.



