UBP Milletvekili Adayı Ali Başman “Esnafımızın beklentilerini yıllarca yakından biliyorum. Küçük dokunuşlarla, fikirlerimizle, tecrübemizle, esnafın gücüne güç katmak istiyoruz” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Adayı Ali Başman, önceki gün, Gönyeli’de esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başman, ziyaretle “Gönyeli’nin gücünü bir kez daha sahada hissettiklerini” ifade ederek, “kendisi gibi esnaf dostlardan yakın ilgili görmenin mutluluğunu yaşadığını” belirtti.

Başman, “Bu ülkenin dört bir yanından yıllarca çok güzel dostlar edindik. Karşılaştıkça mutlu oluyorum. Yürekten bir kucaklaşmayla, sıcak karşılamayla desteği hissediyoruz. İşte böyle, bizi biz yapan özelliklerle motive oluyor ve bu ülke insanı için daha çok çalışmak istiyoruz” dedi.

Başman, “Ekonominin temel taşı KOBİ’lerin önemi ortada… Esnafımızın beklentilerini yıllarca yakından biliyorum. Küçük dokunuşlarla, fikirlerimizle, tecrübemizle, esnafın gücüne güç katmak istiyoruz. Esnaf güçlüyse, biz de güçlüyüz, KKTC de” ifadelerini kullandı.

Öte yandan UBP Milletvekili adayı Başman, Lefkoşa Pazar Yeri’ni ziyaret etti, Başman, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Ali Başman, eşi ile birlikte alışveriş de yaptı.

Taze nor ve köy hellimi gibi kültürel ürünleri sık sık pazardan aldıklarını belirten Başman, üretimin önemine vurgu yaptı.

KKTC’ye özgü niş ürünlerin, aynı zamanda yeşil hat üzerinden dünyayla buluşma şansı olduğunu vurgulayan Başman, “Üretiyoruz. Ürettiğimizi pazarlama adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde ciddi deneyimlerimiz var. Bu aklı siyasette de hakim kılma adına yapacak çok işimiz var” dedi.

Başman, “Ticaretin ne olduğunu ilk pazar yerinden öğrenirsiniz. Üretim, sunum ve alıcı ile doğrudan buluşma… Ama vatandaşımızın alım gücü çok önemli tabi. Alım gücünü artırmak şart. Ekonomik veriler vatandaşımızın alım gücünü artırmayı şart kılıyor” şeklinde konuştu.

