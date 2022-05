Esnafın gözü Selimiye'de

Pandemi nedeniyle restorasyonuna ara verilen Selimiye Camisi'ndeki çalışmalar yavaş ilerliyor. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan bölgedeki esnafın gözü, 1-2 kişinin çalıştığı Selimiye Camisi'nin restorasyonunda…

Adanın en önemli kültür miraslarından biri olan Lefkoşa Surlariçi’nin kalbi Selimiye Camisi’nin restorasyonu 2 yıldır sürüyor.Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restorasyonuna başlanan ancak pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilen Selimiye Camisi, turistlerin de ilgi odağı. Roma dönemi Katolik Katedrali olarak kullanılan yapı, 1571’den sonra Ada’nın Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçmesiyle camiye dönüştürüldü.En eski ve en büyük gotik yapılardan biri olan Selimiye Cami’nin restorasyonu için 4.4 milyon Euro’luk bir bütçe ayrıldı. Aynı zamanda yapının restorasyonunun uluslararası uzmanlar tarafından yapılacağı açıklandı.Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan çalışmaların açıklandığı gibi 2023’te bitmesi zor görünüyor. Ancak caminin 2 yıldır kapalı olması bölgedeki esnafı da olumsuz etkiliyor. Esnaf ekonomik kriz nedeniyle ayakta kalmaya çalışırken, turizm sezonun açıldığı şu günlerde kapalı olan camiye ziyaretler de yapılamıyor. Hal böyle olunca caminin etrafını saran kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanları bekledikleri satışları yapamıyor.Sabor Restaurant Sorumlu Müdürü Rıza BaranSabor Restaurant Sorumlu Müdürü Rıza Baran, restorasyonun 1 yıl içinde tamamlanacağına inanmıyor: “İster istemez bu görüntüden bizler de etkileniyoruz, çok kötü bir görüntü var. Selimiye Camiinin olduğu bölge tamamen kapalı olduğu için Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçen ve adada bulunan turistler bu bölgenin de kapalı olduğunu düşünüp bu tarafa gelmiyor. Daha önce bir çok turist geliyordu bu bölgeye ve her şey yolundaydı. İki seneyi aşkın bir süredir bu bölge kapalı ve bilmeyen bu tarafa gelmiyor. Çalışma aynı zamanda çok yavaş ilerliyor maalesef pandeminin de etkisi var bu konuda. Gönül ister ki bu çalışma bir an önce bitsin. Etraftan herkes 3-5 yıla ancak biter diyor, zaten 2-3 kişi çalışıyor ve tahminim o ki 1 yıl içinde de bitmez bu yenileme çalışması.Erdoğan Peynirci-Hediyelik eşya satıyorölgedeki esnaflardan Erdoğan Peynirci de, Sabor Müdürü Baran’la aynı görüşte:“Muazzam bir elektik faturası ödüyorum çünkü yenilenme çalışmasından kaynaklı dükkanımın önü arkası üstü hepsi kapandı ve karanlıkta kalıyoruz bu yüzden bütün ışıkları gündüz vaktinden açıyoruz. Yazın iş zamanı bil hassa müşteri bizi de kapalı sanıyor ve bu tarafa gelmiyorlar. Pandemi döneminde maalesef çalışmadılar ve bu çalışma yavaş sürüyor. Sağ minarenin çalışmasını bitirdiler diye biliyorum umarım hepsi bir an önce biter. Bana göre 2 sene daha bu çalışma sürecek. En büyük sıkıntılarımızdan biri de müşteriler buraları kapalı sanıyor ve bu da bir diğer etkilendiğimiz konu.”Kaynak: https://www.mykibris.com/