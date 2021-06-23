Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı

Kalkınma Bankası ile Esnaf ve Zanaatlar Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü ile KTEZO üyelerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak





Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlar Odası (KTEZO) arasında dün işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde KTEZO üyelerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, imzalanan protokolle esnafın Kalkınma Bankasının kredi imkanlarından yararlanmasının sağlanacağını vurgulayarak, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ise, esnaf ve zanaatkarlara 50 bin TL ve 100 bin TL olmak üzere iki paket halinde, 2 kefille kredi imkanı sunacaklarını kaydetti.

Bundan sonraki süreçte, Hayvancılar Birliği, İş Kadınları Derneği, Sanayi Odası gibi kuruluşlarla da benzeri protokoller hazırlayacaklarını dile getiren Tosunoğlu amaçlarının Kalkınma Bankasını toplumun ve halkın bankası haline getirmek olduğunu tekrarladı.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise, esnafın daha önce Kalkınma Bankasının imkanlarından yararlanamadığını dile getirerek protokolü memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.

Kalkınma Bankasının herkesin ulaşabileceği bir noktada olmasının önemine işaret eden Kanber, amacın toplumun yararını artırmak olduğunu belirtti.

Kanber faizlerin düşürülmesi konusunda çalışmalar beklediklerini de dile getirdi.

