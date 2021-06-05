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Esnaf serdi, belediye toplattı

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Lokmacı esnafının Güney Kıbrıs’tan gelen kişiler için karşılama amaçlı sınır noktasına serdiği kırmızı halı, zabıtaların uyarısı üzerine kaldırıldı

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Esnaf serdi, belediye toplattı
 
Kapıların açılmasıyla birlikte Lokmacı Sınır Kapısı’nın olduğu bölgeye esnafın serdiği kırmızı halılar gelen şikayetler üzerine kaldırıldı.
Bölge esnafının Güney Kıbrıs’tan gelen kişiler için karşılama amaçlı sınır noktasına serdiği kırmızı halı, zabıtaların uyarısı üzerine kaldırıldı.
Kıbrıspostasına göre yine esnafın, gelen turistleri karşılamak amacıyla 'hoş geldiniz' tabelası taşıyan ekibi de bölgeden ayrılmak durumunda bırakıldı.
Öte yandan Naim Aydoğdu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rumların kırmızı halılarla karşılanmasına tepki gösterdi. Aydoğdu, Erdinç Küçükuncular'ı eleştirerek; “Erdinç efendi Lokmacı Kapısı, babanın evinin önü mü? Kimden izin aldın, Türk milletinin onuru ile oynayamazsın” dedi.



Alparslan Türkeş’in Kıbrıs’ta doğduğu evin Müzeye dönüştürülmesinde büyük emeği olan Naim Aydoğdu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rumların kırmızı halılarla karşılanmasına tepki gösterdi.
“O kapıdan Rumu sokmamak için can veren Şehitlerin kemikleri sızlıyor”  şeklinde konuşan Aydoğdu, “Erdinç efendi Lokmacı Kapısı, babanın evinin önü mü?, kimden izin aldın, Türk milletinin onuru ile oynayamazsın” dedi.
Aydoğdu’nun açıklaması şu şekilde:
“O kapıdan Rumu sokmamak için can veren Şehitlerin kemikleri sızlıyor. Gün gele Kırmızı halılarla, lokmalarla,  Rumca hoş geldiniz yazıları ile karşılanacaklarını bilselerdi ölüme koşarlar mıydı?
O kırmızı halıyı oraya seren ve lokma dağıtan Simit Dünyasının sahibi Erdinç efendiye sormak lazım, Erdinç efendi Lokmacı Kapısı, babanın evinin önü mü? Kimden izin aldın, Türk milletinin onuru ile oynayamazsın, bir yerlere halı sereceksen git evinin önüne ser ve haddini aşma, bu topraklar sen keyfince hareket edesin diye kazanılmadı. Haddini aşma...”
 

Güney’den Kuzey’e geçenler Lokmacı kapısında “Hoşgeldiniz” pankartı ve lokma ikramı ile karşılandı
 
 
 
 

Lokmacı’da Erdinç Küçükuncular'ın sahibi olduğu Simit Dünyası, kuzeye geçenlere lokma dağıttı
 
 
 
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