Esnaf kan ağlıyor

13’üncü maaşın ödenmesi, yılbaşı arefesinde esnafta herhangi bir etkiye neden olmadığı gibi ‘kuru kalabalık’ bile yaratmadı. Lefkoşa’da alışverişin merkezi Metropol yolunda hala siftah yapamadan dükkan kapayan esnaf var



Lefkoşa’da alışverişin merkezi olan Metropol yolu, yılbaşında bile hareketlenmedi… Mevcut durumla ilgili Kıbrıs Postası'na konuşan Esnaf, 'özel' günlerin bile bir anlamının kalmadığına işaret ederek, hükümete tepki gösterdi; “kriz böyle yönetilmez” dedi.

Lefkoşa’da alışverişin en yoğun olarak yapıldığı Metropol yolu caddesindeki esnaf ile konuşan Kıbrıs Postası, esnafın nabzını tuttu.

Ülkede Koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Mart ayında kapanmaya gidilmişti. Esnaf Mart ayından bu yana, 9 aylık süreçte hâlâ ‘siftah’ bile yapamadan dükkanını kapatıyor.

Edinilen bilgiler doğrultusunda, yaklaşık olarak 10 bin işletme geçtiğimiz pandemi sürecinden bu yana kapısına kilit vurmuş, 50 bine yakın vatandaş işsiz kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni hükümet kaynak arayışına girerek, 13’üncü maaşların ödenebilmesi kapsamında Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirerek, 890 milyon TL ile ülkeye geri dönmüştü.

Emeklilere ve memurlara 13’üncü maaşın ödenmesi, yılbaşı arefesinde esnafta herhangi bir etkiye neden olmadığı gibi ‘kuru kalabalık’ adı altında da bir hareketliliğe de sebep olmadı.

Vatandaşlar küçük esnafı değil, 'ünlü' mağazaları tercih etti…

Kıbrıs Postası’na konuşan esnaf, durumlarının hiç iç açıcı olmadığını, geçtiğimiz yılbaşında 10 gün boyunca neredeyse nefes alacak zamanları olmadığını dile getirirken, pandemi sürecinden bu yana bazı günlerde siftah dahi yapamadıklarının altını çizdi…

“MUCİZE Mİ BEKLİYORLAR?”

Bir iç giyim mağazası işletmecisi olan esnaf, “Mucize mi bekliyorlar?” diyerek hükümeti eleştirdi. İnsanların pandemi sürecinde ne olacağını bilmedikleri için cebindeki parayı harcamaya korktuklarını dile getiren esnaf, “Mesele parayı yönetmekte, paranın var oluşu önemli değil…” dedi.

Ülkenin dışa bağlı olduğunu bir kez daha hatırlatan esnaf, “Bu ülkede herkes birbiriyle bağlantılı… Memurdan, emekliden para kazanamayız” ifadelerini kullanarak kriz yönetiminin bu şekilde olmadığını kaydetti.

“ÖZEL GÜNLERİN BİLE BİR ÖZELLİĞİ KALMADI”

Esnaf Mustafa Demir ise caddenin pandemi sürecinden bu yana çok hareketsiz olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“13’üncü maaşların ve yılbaşının gelmesiyle, bir iki günlük bir kalabalık oluyor ancak kimse alma taraftarı değil… Belki bir indirim şenliği ile ufak tefek de olsa biraz hareketlilik oluyor ama normal zamana göre oldukça sakin… Özel günlerin bile bir özelliği kalmadı…”

