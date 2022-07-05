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Esnaf isyan noktasında

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Esnaf isyan noktasında

Elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi.

Uzun süreli kesintiler bir çok işletmeyi de zarara soktu.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren fırın işletmecisi Behzat Demirtaş, sosyal medya hesabından isyan etti.
Uzun süreli kesintiler nedeniyle zararının 30 bin TL’nin üstünde olduğunu vurgulayan Demirtaş, yetkililere seslenerek “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2 günlük zararım 30 bin TL parayı geçtim kaybettiğim müşteriyi kim geri getirecek? Benim işçilerimin, çoluk ve çocuğumun hakkını sizlere helal etmiyorum. Allah bin katını sizlerden çıkarsın yazıklar olsun…"

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