Eskiler de masum değil

SANAYİ DEVRİMİ İLE BAŞLADIĞI SANILIYORDU

Dünya’nın atmosferi ve gezegenin iklimi üzerindeki insan etkisinin sanayi devrimiyle başladığı düşünülüyordu. Bilim insanlarına göre bu tür çalışmalar, insanın doğayı değiştirme kabiliyetinin ne kadar büyük olduğunu ve modern bir fenomen olmadığını gösterdi.