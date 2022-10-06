Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Bu kapsamda eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçisi oldu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu. Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu. Feyzioğlu, 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştu. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti.

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