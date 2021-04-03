Eski Liman yok ediliyor

Yenierenköy’de Eski Liman’ın izinsiz ve yasa dışı yıkımı süratle devam ediyor. Bölgede sürekli iş makineleri çalışıyor, bölge ekosistemini adeta katlediyor

Yenierenköy’deki ‘Eski Liman’ yok edilmeye devam ediyor. Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak duruma isyan ediyor haklı gerekçelerini paylaşıyor.Geçtiğimiz günlerde başlayan ve yaklaşık bir haftadır devam eden ülkemizin tarihi değerlerinden ‘Eski Liman’ın izinsiz ve yasa dışı yıkımı süratle devam ediyor. Bölgede sürekli iş makineleri çalışıyor, bölge ekosistemini adeta katlediyor.Harnup ambarları ve balıkçı teknelerinin bulunduğu bölgeyi de kapsayan iş makineleri hem ambarlara ulaşımı hem de balıkçı teknelerinin faaliyetini zora sokuyor.İnşaatın başladığı gün bölgede yapılan bir eyleme katılan Yeşilırmak, yatırımcının yasa dışı faaliyetleriyle hem doğayı tahrip ettiğini hem de bölge balıkçılarının ekmeğiyle oynadığını belirterek “Denize yapılan dolgu, mendirek ve bina yasa dışıdır. Faaliyetleri durdurulduğu halde yatırımcı, çalışmaya devam ediyor” demişti.Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuya dikkat çekerek bölgede yapılan tahribatı sert bir dille kınadı.“Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece gördü” ifadelerini kullanan Yeşilırmak, “Bu cesarete, bu güce karşı koyamıyorsanız niçin o makamlara oturuyorsunuz?” diyerek yetkililere de serzenişte bulundu.Aynı zamanda nesli tükenmekte olan Akdeniz Foklarının yuvasını barındıran bölgede yapılan yasa dışı inşaat faaliyeti, koruma altında olan türün de hayatını tehlikeye atıyor.Yeşilırmak’ın paylaşımı şu şekilde:Yazıklar olsun!!!Bu fotoğraflara lütfen iyi bakın!Koruma altında olan bir bölgenin nasıl yok edildiğine inanamayacaksınızÜstelik bu bölge de AKDENİZ FOK BALIĞININ YUVASI mevcut ve Çevre Dairesi tarafından "özel Çevre koruma alani" listesine alındı. Fotoğraflarda eski harup ambarları ve fok balığının yuvası çok net görünmektedir. Çevre Koruma Dairesinin burası ile ilgili görüşleri de ektedir.Gerçekten inanılmaz Çevre koruma Dairesi görevini yapmıyor!!!Çevre örgütleri gazetelerde manşet görevini yapmıyor!!Limanlar Dairesi durdurma yazısı vermesine rağmen polis görevini yapmıyor!Çevre koruma Dairesi Müdürü ben karışmam diyor.Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece GÖRDÜ. Felaket dedi ama gördü gitti.Yetkimiz olmamasına rağmen mücadele ediyoruz ama sabrımız tükendi bilin istedim.Bu cesarete, bu güce karşı koyamıyorsanız niçin o makamlara oturuyorsunuz???Eski eseri yıkıp otel yaptığını Kaymakamlık, Eski Eserler, devlet emlak malzeme, Çevre Dairesi, Şehir Planlama yerinde tespit ettik. Nasıl olur böyle bir şey.Hukuk devleti değil miyiz biz!!!