Eski görüntülerinden eser yok

Kapılarını kapatmak zorunda kalan kafe ve restoranların eski görüntülerinden eser kalmadı

Ülkede korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan kafe ve restoranların eski görüntülerinden eser kalmadı.Kapılarını kapatmak zorunda kalan kafe ve restoranların bazıları paket servise başladığı, fakat yetersiz talep nedeniyle masraflarını dahi karşılamaktan uzak kaldığı ifade edildi.İşletmelerini kapalı tutmak zorunda kalan restoran ve kafelerin yetkilileri, dört gözle kontrollü bir şekilde bu işyerlerinin de açılmasını bekliyor.