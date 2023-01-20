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Eski Gazimağusa-Lefkoşa yolunda 04.15’teki kazada bir kişi ağır yaralandı

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Eski Gazimağusa-Lefkoşa yolunda 04.15’teki kazada bir kişi ağır yaralandı
Eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bu sabah 04.15’te bir otobüsün çarptığı yaya 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak ağır yaralandı. Koçak, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığıı’nın açıklamasına göre Berkel Mobilya önlerinde TKM 157 plakalı otobüsle Lefkoşa istikametine seyreden 59 yaşındaki Erhan Çelik yönetimindeki otobüs, yol içinde yaya olarak bulunan Gazimağusalı Mehmet Raif Kolçak’a çarptı.
Kazada ağır yaralanan yaya Kolçak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastahanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsünü tutuklayan polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
 
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