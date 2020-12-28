banner583
banner590
12 0
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
17 0
 
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
130 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
62 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
20 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
129 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
45 0
banner529
banner570

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 4 Ocağa kadar kapalı

banner476

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılmasına karar verildi.

banner577
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 4 Ocağa kadar kapalı

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacaklar” denildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.