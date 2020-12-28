Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 4 Ocağa kadar kapalı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Karar uyarınca, Lefkoşa’da bulunan Turizm ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nde vardiyalı olarak bekçilik görevini yürüten personel dışındaki tüm personelin, belirtilen tarihler içerisinde idari izinli sayılacaklar” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.