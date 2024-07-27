Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi… Rıfkı görevden alındı, yerine Emel atandı

Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı üçlü kararname ile görevden alınarak yerine Emine Emel atandı
Görevden alma ve atama bugünden itibaren geçerli olacak.
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