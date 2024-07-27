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Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi… Rıfkı görevden alındı, yerine Emel atandı

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi yaşandı.

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Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi… Rıfkı görevden alındı, yerine Emel atandı
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Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı üçlü kararname ile görevden alınarak yerine Emine Emel atandı
Görevden alma ve atama bugünden itibaren geçerli olacak.
 
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