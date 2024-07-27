Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi… Rıfkı görevden alındı, yerine Emel atandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi’nde görev değişimi yaşandı.

Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı üçlü kararname ile görevden alınarak yerine Emine Emel atandı

Görevden alma ve atama bugünden itibaren geçerli olacak.

