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Eşit işe eşit ücret talebi

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Sendikal Platform, “Göç Yasası” altında çalışanlara Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde 6 oranında artış verilmesini istedi

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Eşit işe eşit ücret talebi
 
Sendikal Platform, “Göç Yasası” olarak bilinen  “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş –Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” altında çalışanların maaşlarını yoksulluk maaşı olmaktan çıkaracak önlemler alınmasını, bu yasa altında çalışanlara belirtilen Hayat Pahalılığına ek olarak yüzde 6 oranında artış verilmesini istedi.
Sendikal Platform, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, “Yarattığınız bu yasa ile beyin göçüne  sebep oldunuz gençlerimizi, çocuklarımızı yurdumuzda tutamaz olduk” vurgusu yaptı.
Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan birer konuşma yaptı; ardından hazırlan basın açıklaması Güç-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Fatme Kan tarafından okundu. “Göç Yasası” çalışanlarının maaşlarının insanca yaşamak için gereken ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu kaydedilen açıklamada,  2011 yılında “kamuya reform getireceğiz, kamudaki maaş külfetini azaltıyoruz” diyerek ilgili yasayı getirenlerin kamu çalışanlarını bir günde yüzde 35’e varan oranda fakirleştirerek tarihe geçtikleri belirtildi.
Yasayla anayasanın eşitlik ilkesinin aksine ve eşit işe eşit ücret prensibine aykırı, kamuda yan yana aynı işi yapan ancak farklı maaş ve özlük haklarına sahip iki farklı sınıf ortaya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, “Özel sektör çalışanları ve 2008 yılı sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının İhtiyat Sandığı Birikimi döviz karşısında değer kaybettiği yetmezmiş gibi 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla İhtiyat Sandığı Birikimine verilecek yasal faiz oranı da %19’dan %17’ye düşürülmüştür” denildi.
Dünyada ve KKTC’de pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik kriz yüzünden çalışanların defalarca bedel ödediği ifade edilen açıklamada “Ancak üzülerek görüyoruz ki itibardan tasarruf edilmemiş, pandemi koşullarına rağmen Külliye ve Saray yapımı için milyonlarca TL bütçe ayrılmıştır. Eğer bugün saray için bütçe ayırabiliyorsanız göç yasası çalışanlarının ücretlerini yoksulluk maaşı olmaktan çıkaracak önlemleri de alabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da konuşmasında  ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığına ancak koşulların bu yasa altında çalışanlar için daha fazla zorlaştığına, alım güçlerinin ciddi oranda düştüğüne dikkat çekti.
Elmalı, bu yasa ile kamudaki yükün azaltılması amaçlanıyor iseydi maaşlardan kesilen paranın nereye gittiğini, nerede kullanıldığını sordu.
Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da “Göç Yasası”nın gençlerin güvenceli istihdam kapısını kapattığını, haklarını budayarak  geleceklerini bu ülkede görmelerini engellediğini söyledi . 

 
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