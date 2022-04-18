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Esenyel yeniden başkan

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Sönmezliler Ocağı’nın olağan genel kurulunda Erden Esenyel yeniden başkanlığa getirildi

Esenyel yeniden başkan
 
 
Muharip derneklerden Sönmezliler Ocağı’nın hafta sonu gerçekleştirilen olağan genel kurulunda Erden Esenyel, tek aday olarak yeniden başkanlığa getirildi. 
Osman Özalp, Yılsay Barlasoğlu ve Akay Cemal’in oluşturduğu Divanın yönettiği toplantıda, faaliyet ve mali raporların okunarak oy birliğiyle onaylanmasından sonra, yeni başkan ve yönetim kurulu seçimine gidildi. 
Genel kurulda tek aday olan Erden Esenyel, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kuruluna seçilen isimler; Adnan Işıman, Ali Akgüç, Ahmet Yüksel, Mehmet Ali Aydınöz, Mahmut Topçu ve Neval Nuri olarak açıklandı.
Bu arada İlter Kırmızı, Hamza Arman ve Hasan Harman denetleme kuruluna, Veli H. Taşkıran, İbrahim Tunçalın, Önder Öztürk ve Yaşar Aracı da disiplin kurulu üyeliklerine seçildi.
 Başkan Erden Esenyel, üyelere yaptığı konuşmada, Sönmezliler Ocağı’nın, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde özel bir yeri olduğunu, önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi ve bu uğurda mücadele verenleri unutmayacaklarını belirtti. 
Esenyel, vatan uğruna can veren şehitlerin emaneti olan devlete sahip çıkmak ve yüceltmenin en başta gelen görevleri olduğunu kaydetti. 
 
 
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