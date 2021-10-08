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Esentepe’ye modern proje

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Sun Valley Cove Konut Projesi’nde devir teslim, iki yeni proje ve Cove Sahil Projesi tanıtıldı

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Esentepe’ye modern proje

Baştaşlar İnşaat Şirketi, yaklaşık 3 yıl önce Esentepe bölgesinde başladığı Sun Valley Cove Konut Projesinde devir teslimi, iki yepyeni proje ve Cove Sahil Projesi tanıtımıyla ilgili 29 Eylül 2021 tarihinde Cove havuz başında lansman gecesi düzenledi. 3 yıl önce lansmanı yapılan Cove Projesi ’En Lüks Denize Sıfır Proje’ ödülüne layık görülmüştü.
Muhteşem havai fişek gösterilerine de sahne olan bu geceye çok elit ve özel müşteriler, acenteler ve misafirler katılım gösterdiler.

 
Lansman gecesinde konuşan Baştaşlar İnşaat Şirketi Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baştaş, pandemi döneminde çok zorluklar yaşayarak bu projenin tamamladığının altını çizerek Baştaşlar İnşaat Şirketi olarak asla müşterilerini yalnız bırakmadıklarını ve onların her zaman yanında olacaklarına vurgu yaptı.
Sonrasına ülkemizin dünyaca ünlü mimarı Saffet Kaya Bekiroğlu’nun hazırlayıp sunmuş olduğu Cove Sahil Projesi konuklara sunulurken, Bekiroğlu bu projede doğayı, tüm projeyi, modern yapıyı, renkleri ve uyumu bir bütün halinde paylaştı.
Lansman gecesi güzel müzikler eşliğinde son buldu.

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