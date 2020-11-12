Esentepeliler bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı aldı

Esentepe bölgesi halkı ve tüm parti örgüt başkanları,sivil toplum örgüt başkanları,muhtarlar yaptıkları toplantıda bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı aldı

Esentepe Belediyesi'nin çağrısı üzerine dün akşam kültür merkezinde yapılan toplantı sonrasında; tüm parti örgüt başkanları,sivil toplum örgüt başkanları,muhtarlar ve halk tarafından bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı alındı.Gecede konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan "Seçim geride kalmıştır,seçim zamanları tabiki siyasetin gereği rakip partili olarak mücadelemizi vermeliyiz, Fakat seçim geride kaldı ve bölgemizin toplumsal mefaatleri konusunda ben değil biz olarak hareket etmeliyiz. Esentepe bölgesi olarak tüm sorunlarımızı ortak hareket etmemiz halinde bu sorunları çözeceğimize inanıyorum" dedi.Gecenin sonunda bölgenin aciliyetine göre sorunları sıralanmış olup; öncelikli olarak son bir yıl içerisinde Ambulans sisteminin Esentepe olmamasından kaynaklanan ölümlerden dolayı Esentepe bölgesinde var olan ve siyasi olarak kapatılan 112 servisinin aktif hale getirilmesi için Cuma günü Sağlık bakanlığı ile görüşme yapılması ve neticeye göre yeni yol haritası belirlenmesi kararı alındı. Görüşmenin saat10.30'da yapılacağı da bildirildi.