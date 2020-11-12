banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
33 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
44 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
32 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Esentepeliler bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı aldı

banner476

Esentepe bölgesi halkı ve  tüm parti örgüt başkanları,sivil toplum örgüt başkanları,muhtarlar yaptıkları toplantıda bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı aldı

Esentepeliler bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı aldı
Esentepe Belediyesi'nin çağrısı üzerine dün akşam kültür merkezinde yapılan toplantı sonrasında; tüm parti örgüt başkanları,sivil toplum örgüt başkanları,muhtarlar ve halk tarafından bölge menfaatleri konusunda birlikte hareket etme kararı alındı.
Gecede konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan "Seçim geride kalmıştır,seçim zamanları tabiki siyasetin gereği rakip partili olarak mücadelemizi vermeliyiz, Fakat seçim geride kaldı ve bölgemizin toplumsal mefaatleri konusunda ben değil biz olarak hareket etmeliyiz. Esentepe bölgesi olarak tüm sorunlarımızı ortak hareket etmemiz halinde bu sorunları çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Gecenin sonunda bölgenin aciliyetine göre sorunları sıralanmış olup; öncelikli olarak son bir yıl içerisinde Ambulans sisteminin Esentepe olmamasından kaynaklanan ölümlerden dolayı Esentepe bölgesinde var olan ve siyasi olarak kapatılan 112 servisinin aktif hale getirilmesi için Cuma günü Sağlık bakanlığı ile görüşme yapılması ve neticeye göre yeni yol haritası belirlenmesi kararı alındı. Görüşmenin saat10.30'da yapılacağı da bildirildi.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.